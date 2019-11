"O meu impulso imediato era condecorá-lo": Marcelo Rebelo de Sousa enaltece conquista de Jorge Jesus

Marcelo Rebelo de Sousa expressou esta segunda-feira um forte apoio ao feito de Jorge Jesus na área do desporto, no Brasil.Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República começou por relembrar os atos do treinador português após a conquista da Taça Libertadores."O Jorge Jesus, ao dedicar a vitória ao povo português, ao agradecer ao povo português, ao entrar com a bandeira portuguesa, ao recordar a importância de Portugal, disse aquilo que todos nós sentimos sempre que um português chega mais longe e é excelente em todos os domínios de atividade", disse o Chefe de Estado garantindo estar orgulhoso "em nome de Portugal".Foi por essas mesmas ações que Marcelo Rebelo de Sousa diz ter enviado "imediatamente" um "abraço amigo" para Jorge Jesus, o primeiro treinador de futebol português a conquistar a Taça Libertadores.Aos jornalistas, o Presidente da República revelou que o técnico português já lhe respondeu. "Respondeu-me a dizer como se sentia muito feliz pela minha lembrança e como tinha Portugal sempre no pensamento", contou o Chefe de Estado."O meu impulso imediato era condecorá-lo, mas por muito grande que seja a emoção no exercício do meu mandato, tenho de ouvir o Conselho das Ordens e tenho de ponderar (...) mas ele merece, de facto, todas as homenagens", terminou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Flamengo, clube brasileiro do Rio de Janeiro, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou este sábado pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois de o ter feito pela primeira vez, ao vencer o River Plate, detentor do título, na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14 minutos.

Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.