O avançado bracarense Abel Ruiz vai parar entre duas e três semanas, depois de ter sido confirmada uma contusão no joelho esquerdo com envolvimento do ligamento colateral externo. Abel Ruiz, 21 anos, lesionou-se na partida com o Tondela (triunfo dos bracarenses por 3-1) e é uma baixa de peso para os próximos jogos, nomeadamente com o Santa Clara (Liga), Midtjylland (Liga Europa) e Boavista (Liga). O espanhol soma um golo e uma assistência em oito jogos.









Já Ricardo Horta, de 27 anos, entrou para o lote restrito de jogadores que completaram 200 jogos na Liga: “É uma marca muito boa. São 200 jogos de grande paixão por esta modalidade. Chegar a esta marca é muito gratificante e espero conseguir atingir mais 200.”

Entretanto, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu pela absolvição do Sp. Braga num processo em que a SAD era acusada de apoio a claques ilegais, tendo sido aplicado um castigo de quatro jogos de interdição, entretanto anulado.