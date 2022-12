O anúncio de que Cristiano Ronaldo já terá assinado pelo Al Nassar levou os adeptos a deslocarem-se em massa à loja do clube saudita, na procura pelas camisolas do capitão da seleção nacional.Foi o jornal saudita 'Ariyadhiah' que adiantou que CR7 já é parte do plantel do Al-Nassr, através de uma publicação na rede social Twitter, esta sexta-feiraForam partilhadas várias imagens, nas rede sociais, que registaram a corrida às camisolas do craque.