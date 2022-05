Adeptos do West Ham atacados em bar por apoiantes do Eintracht Frankfurt

Um grupo de adeptos do West Ham foi atacado em Frankfurt durante a noite de terça para quarta-feira, véspera da segunda mão das meias-finais da Liga Europa de futebol frente ao Eintracht, informou esta quarta-feira a polícia alemã.

Um porta-voz da polícia revelou que um grupo de homens mascarados chegaram em dois mini-autocarros e pararam em frente a um bar no distrito de Bockenheim, onde adeptos do West Ham estavam a beber e a conviver.

"Um grupo de 15 a 20 pessoas, vestindo as cores do Eintracht Frankfurt, saiu dos micro-autocarros, entrou no bar e, segundo várias testemunhas, agrediu fisicamente os clientes ingleses. Um homem de 34 anos, do Reino Unido, foi levado ao hospital com ferimentos leves", relatou a polícia alemã, acrescentando que os agressores saíram assim que aquela foi alertada e que nenhum deles ainda foi detido.

Na terça-feira, dois britânicos já tinham sido atacados no distrito de Sachsenhausen, ainda em Frankfurt, por seis homens identificados como torcedores do Eintracht, os quais foram presos.

A tensão em torno do jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa faz com que a polícia alemã adote medidas mais 'musculadas' em termos de segurança, destacando um número considerável de agentes.

Na partida da primeira mão, em Londres, que o Eintracht venceu por 2-1, dois jornalistas alemães, Tim Brockmeier e Philipp Hofmeister, foram atacados por adeptos do West Ham no interior do Estádio Olímpico da capital inglesa, dois dos quais foram denunciados à polícia pelo clube anfitrião.