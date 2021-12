Violência no futebol: 166 radicais proibidos de entrar em estádios

Não há noite europeia de futebol em que não exista confrontos". A garantia, dada ao CM por várias fontes policiais, refere-se aos dois grandes do futebol de Lisboa: Benfica e Sporting. E o passado recente confirma-o, na cidade e nas deslocações ao estrangeiro.Após pancadaria entre membros da Juve Leo e adeptos turcos do Besiktas, no início de novembro, em Lisboa, do ataque dos No Name Boys ao bar da claque do Barcelona, nessa cidade, e dos ultras alemães do Borussia Dortmund à PSP no Bairro Alto, no final desse mês, quarta-feira foi a vez de uma batalha campal que a PSP acredita ter sido "previamente combinada" entre membros das claques do Benfica e perto de uma centena de radicais dos ucranianos do Dínamo Kiev - que apareceram nas imediações da Luz sem bilhetes para o jogo, que o Benfica venceu (2-0), mas preparados para uma luta.