Advogada amiga de Jorge Jesus irritada com insultos na Internet

Ana Paula Belinger voltou ontem às redes sociais para mostrar a sua "indignação" perante as acusações de que tem sido alvo. A advogada de Jorge Jesus utilizou o perfil do seu escritório para divulgar um comunicado onde garante que irá processar as pessoas que a têm atacado nos últimos dias, desde que surgiram os rumores que a ligam ao técnico do Flamengo. "Informamos que as autoridades públicas estão cientes e todas as medidas jurídicas cabíveis estão a ser tomadas contra os atos de injúria, difamação e falsa identidade".Num vídeo publicado na terça-feira, a jurista fez questão de explicar que não vai deixar que estes boatos de um affair com o treinador destruam a sua carreira, que conquistou a muito custa, já que vem de uma família de origens modestas. "O meu pai era cobrador [de dinheiro] em autocarros, a minha mãe empregada de balcão numa padaria, e a minha avó era semianalfabeta. Ainda assim consegui formar-me numa das instituições de maior renome do Rio, e especializei-me em Direito do processo do trabalho, sou aluna de MBA também por uma grande instituição, falo fluentemente três idiomas. Não foi fácil chegar até aqui. Lutei muito para conquistar os clientes de renome que hoje tenho na minha carteira de advogada", disse.Na sua página, além de Jorge Jesus, Ana Paula Belinger tem identificados como seus clientes nomes como Gabigol e Jesualdo Ferreira. No entanto, contactada pelo CM, Zulmira Ferreira esclareceu: "Sei que a Ana Paula contactou o meu marido quando ele foi para o Santos a oferecer os seus serviços mas ele já tinha advogados".Ana Paula nega qualquer envolvimento com o seu "cliente" e diz estar a ser "cobardemente agredida e caluniada" nas redes sociais. Mas mantém-se firme. "Eu não vou acobardar-me", disse.A viver esta polémica à distância, Ivone, a mulher de Jorge Jesus, sente-se destroçada. "Ela está triste e magoada. É normal que esta situação deixe marcas", disse uma fonte.