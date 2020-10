"Aguardamos o regresso do rei": herdeiro da família dona da Juventus já reagiu ao teste positivo de Ronaldo

Lapo Elkann, herdeiro da família Agnelli, dona da FCA e da Juventus, já reagiu ao facto de Cristiano Ronaldo ter testado esta terça-feira positivo para a Covid-19.

Numa mensagem partilhada no Twitter, o empresário italiano desejou as melhoras ao craque português: "Tu és um verdadeiro guerreiro e eu estou ao teu lado neste momento difícil. Um grande abraço meu amigo. Melhora rápido porque nós aguardamos o regresso do rei", pode ler-se.

Além de falhar o jogo desta quarta-feira da Seleção portuguesa diante da Suécia, Ronaldo vai perder a visita da Juventus ao campo do Crotone, no próximo sábado; o jogo da Liga dos Campeões, na Ucrânia, com o Dínamo Kiev, a 20 deste mês; a receção ao Verona, dia 25, e eventualmente o jogo em casa com o Barcelona, para a Champions, três dias depois.