Ronaldo abraçou Mbappé e deu camisola a Camavinga há dois dias, no jogo contra a França

Cristiano Ronaldo, que esta terça-feira testou positivo para a Covid-19, jogou os 90 minutos diante da França, no passado domingo, e esteve bastante próximo de dois jogadores franceses: Kylian Mbappé e Eduardo Camavinga.

Mbappé, que nunca escondeu a admiração que te pelo craque português, esteve à conversa com o capitão da Seleção no relvado e trocou mesmo um abraço com o seu ídolo.

Também Eduardo Camavinga, uma das novas figuras do futebol francês, é um admirador confesso de Cristiano Ronaldo e levou para casa a camisola do português, mesmo não tendo alinhado qualquer minuto diante Portugal.

Camavinga partilhou uma foto da camisola de Ronaldo nas redes sociais com a seguinte legenda: "Nunca a vou lavar".

Agora, dois dias depois do encontro diante da França, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo acusou positivo para a Covid-19 e já foi dispensado dos trabalhos da equipa nacional.

O internacional português, de 35 anos, vai falhar o jogo desta quarta-feira da equipa portuguesa contra a Suécia.