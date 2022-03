Águia de garra vence o Portimonense por 2-1

O Benfica cumpriu ao vencer em Portimão, mas mais uma vez apanhou um susto. Gonçalo Ramos e Grimaldo fizeram os golos, num jogo que esteve interrompido oito minutos devido ao arremesso de tochas por parte dos adeptos encarnados.Foi uma primeira parte de muitas incidências e pouco futebol. Com Darwin Núñez, melhor marcador da Liga, no banco (esteve com gripe nos últimos dias), o Benfica teve 11 remates contra três do Portimonense, teve mais situações de golo (poucas), mas mostrou debilidades ofensivas e não só.O domínio territorial foi sempre da equipa de Nélson Veríssimo mas, depois de uma paragem do jogo para assistência a um apanha-bolas, a equipa da casa chegou à vantagem. Taarabt falha um passe frontal, os algarvios recuperam e colocam rapidamente em Wellinton que, perante a displicência e lentidão dos centrais encarnados, escolheu o lado para onde queria colocar a bola e fez o 1-0.Depois, mais um episódio triste nos estádios de futebol. A claque ligada ao Benfica arremessou várias tochas para o relvado, levando Fábio Veríssimo a suspender a partida - foram mais de oito minutos. Retomado o jogo, o Benfica foi para cima e empurrou o Portimonense. Everton teve a primeira grande oportunidade para as águias já no longo (e justificado) período de descontos. Logo a seguir, Taarabt tem uma incursão pela direita com a bola a sobrar para Grimaldo, que disparou de primeira para o empate.Ainda antes do apito para o descanso, de novo o espanhol – de livre direto – ficou perto do segundo.O descanso acabou por trazer o que o Benfica procurava: o golo da vantagem. Gonçalo Ramos aproveitou uma sobra de bola para fazer o 2-1.Nélson Veríssimo deu frescura ao meio-campo e, ao contrário de outros jogos, a equipa serenou. Passou a controlar o jogo ainda no seu meio-campo, tentando as transições rápidas.Ainda assim, o Portimonense teve duas boas chances para empatar por intermédio de Wellinton e Relvas.Na próxima sexta-feira, o Benfica vai tentar no seu estádio o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato, diante do Vizela, e já com o Ajax no pensamento, na 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões nos Países Baixos.Titular desde a entrada de Nélson Veríssimo, Gonçalo Ramos tem justificado e muito a aposta. Este sábado não fez um grande jogo, mas foi decisivo ao apontar aquele que foi o golo da vitória. Com Veríssimo já leva cinco golos, todos eles na Liga.É algo recorrente nos estádios portugueses (infelizmente). Mais um triste espetáculo de uma claque (que não é claque) com o arremesso de várias tochas para o relvado. Quem ganha com isto? Ninguém. Estas pessoas estão a mais no futebol.Os algarvios pediram falta sobre Willyan no início da jogada que deu o empate. Fábio Veríssimo parece ter decidido bem. O leiriense não esteve bem na ação disciplinar. Lucas viu amarelo, mas devia ter visto o cartão vermelho.- O jovem avançado agarra cada minuto de jogo para se afirmar em definitivo. As primeiras partes têm sido modestas, mas nas segundas tem marcado a diferença e ajudado a equipa a ganhar.– Sofreu um golo, não fez uma defesa. Ganhou.– É dos que mais transpiram e correm. Formiga de trabalho a defender e a atacar.– Disputa cada bola como se fosse a última e impõe respeito nos duelos.– Disfarça a lentidão de processos com o saber de muitos anos de jogo.– Repôs a igualdade em remate de meia distância. Perigoso nos lances de bola parada sobre a direita.– Muito trabalho para travar o meio-campo do rival.– Mal no passe de risco que depois deu golo ao adversário. Bem no 1-1.– Transportou jogo pela esquerda e tentou marcar de bola parada.– É dos jogadores que mais faltas sofrem porque, se o deixam ir, vai ser perigoso.– Jogo de sacrifício mental para este cidadão ucraniano. Correu muito.– Entrou para ajudar Weigl no meio-campo.– Bem nas transições rápidas.– Alguns minutos para não se esquecerem dele. Quase marcou.– Dois sprints...