"Ainda acreditamos no primeiro lugar", diz Jorge Jesus confiante

"É muito importante podermos ganhar em Braga, ainda acreditamos no 1º lugar. Ganhando passamos o 3º. Vamos tentar recuperar até chegar atrás do 1º e depois ver o que pode dar, se ainda temos possibilidades de chegar ao 1º lugar, sabendo que jornada a jornada se vai tendo menos hipóteses. Temos de melhorar mas ainda faltam muitas jornadas e no futebol tudo pode acontecer." Foi desta forma que Jorge Jesus admitiu que a visita deste domingo (20h00) ao Sp. Braga é decisiva para as aspirações do Benfica no campeonato."A realidade é que amanhã [domingo] temos um jogo com um rival que está a fazer uma boa época e que está metido na luta com os outros três grandes", apontou o técnico encarnado. No jogo de Braga, além de manter viva a esperança de lutar pelo título, está em causa a luta pelos lugares que dão acesso aos milhões da Champions: o 2º posto de forma direta e o 3º à pré-eliminatória."Sabemos que vamos enfrentar uma equipa forte, mas acreditamos que temos muita qualidade. Estamos muito confiantes, os resultados ajudam-nos nisso. Sentimos que estamos a melhorar jogo após jogo. Penso que vai ser um grande jogo", acrescentou Jesus, reforçando uma ideia que já expressou noutra circunstância: "Quem está na frente joga melhor e perde menos pontos. A melhor equipa é a que vai no 1º lugar."A conferência de antevisão de Jesus ficou ainda marcada pela escassa aposta nos jovens do Seixal: "A formação é importantíssima em todos os clubes, mas não aparece um João Félix todos os dias. Está a jogar a titular um jogador da formação do Benfica, o Diogo Gonçalves. No ano passado jogava o que foi para o Man. City [Rúben Dias], mais nada. Tem a ver com características e valores. É fácil lançar jovens quando são acima do normal. Tomara eu que, para o ano, o Benfica tenha dois, três, quatro jogadores na primeira equipa, é bom sinal.""Com o devido respeito por um grande clube, que tem uma grande equipa e um grande treinador, vamos jogar olhos nos olhos." A afirmação de Carlos Carvalhal não podia ser mais reveladora da ambição que reina nas hostes arsenalistas. No embate deste domingo está em jogo o terceiro lugar na Liga e a perspetiva de, na próxima época, participar na milionária Liga dos Campeões.O Benfica está em crescendo de forma e o Sp. Braga vem de um empate, em Famalicão, que o destronou do segundo lugar. Mas Carvalhal prefere olhar para o outro lado da moeda."Continuamos com uma assinalável veia goleadora. Em cinco jogos, fizemos 12 golos. Para além disso, lembro que tivemos a arte de fazer três golos num só jogo a equipas tão difíceis como o Leicester, o FC Porto ou o Benfica", afirmou o técnico dos guerreiros.Carvalhal, de resto, fez questão de lembrar que o grande número de lesionados "não será desculpa para coisa nenhuma" e realçou o facto de o Sp. Braga ter, esta temporada, feito uma aposta "mais forte e consistente" nos jovens da formação, que pretende reforçar.