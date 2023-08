Segundo avança a edição online do jornal ‘Record’, o emblema árabe propõe-se pagar desde já 20 milhões de euros, sendo que os restantes 40 milhões serão saldados em duas prestações. Aqui, todavia, terá de haver um entendimento entre os dois clubes. Caso isso não aconteça, esta é a única forma de o FC Porto impedir a saída do jogador.



O Al Nassr vai avançar para a contratação de Otávio, depois de alguns avanços e recuos. O clube saudita, cuja equipa é treinada por Luís Castro e tem Cristiano Ronaldo como grande figura, prepara uma oferta de 60 milhões de euros pelo médio internacional português, cobrindo dessa forma o valor da cláusula de rescisão.Segundo avança a edição online do jornal ‘Record’, o emblema árabe propõe-se pagar desde já 20 milhões de euros, sendo que os restantes 40 milhões serão saldados em duas prestações. Aqui, todavia, terá de haver um entendimento entre os dois clubes. Caso isso não aconteça, esta é a única forma de o FC Porto impedir a saída do jogador.

Os termos globais da proposta incluem um contrato de três épocas para o jogador de 28 anos. O valor do salário poderá ascender aos 6 milhões de euros limpos por ano, ou seja, três vezes mais do que aufere no FC Porto. Do ponto de vista pessoal, esta é uma oferta que se afigura irrecusável para o luso-brasileiro.





A confirmar-se a saída, Sérgio Conceição fica com um problema acrescido, pois o mercado aproxima-se da reta final (dia 31 deste mês) e será muito difícil colmatar a baixa de um jogador tão influente como é Otávio.

TESTES MÉDICOS



João Moutinho submeteu-se na sexta-feira a exames médicos e testes de avaliação física e poderá ser anunciado a todo o momento como reforço do FC Porto. O médio internacional português, de 36 anos, deixou recentemente o Wolverhampton. No Dragão terá um salário líquido na ordem dos 3 milhões de euros.





Francisco Conceição



Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, pode estar de regresso ao FC Porto, após ter pedido para sair do Ajax.