Al Nassr, sem Ronaldo, entra a perder na Liga Saudita

O Al Nassr, sem Cristiano Ronaldo, lesionado, estreou-se esta segunda-feira na Liga saudita de futebol com uma derrota por 2-1 no campo do Al Ittifaq, poucos dias depois de ter conquistado a Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Precisamente nessa partida, Ronaldo saiu lesionado já durante o prolongamento, com dores no joelho esquerdo, e não recuperou a tempo do primeiro jogo da equipa comandada por Luís Castro no campeonato da Arábia Saudita, competição agora alvo de interesse mundial devido às várias contratações milionárias.

Uma delas foi o avançado senegalês Sadio Mané, que nesta partida deu vantagem ao Al Nassr logo aos quatro minutos, batendo o guarda-redes brasileiro Paulo Victor, ex-Marítimo, no primeiro golo do ex-jogador de Bayern Munique e Liverpool pelo seu novo clube.

O Al Ittifaq, comandado pelo inglês Steven Gerrard, que também se deixou 'seduzir' pelos milhões árabes, deu a volta na segunda parte, com golos do sueco Quaison, aos 47 minutos, e do francês Moussa Dembélé, aos 53.

Vice-campeão em 2022/23, o Al Nassr começa assim a temporada na Arábia Saudita com um desaire e sem Cristiano Ronaldo, não havendo, para já, qualquer informação sobre a condição física do avançado madeirense, numa altura em que se aproxima mais uma dupla jornada de Portugal no apuramento para o Euro2024.

Também esta segunda-feira , o Al Akhdoud, promovido ao primeiro escalão e do treinador português Jorge Mendonça, foi empatar (1-1) ao terreno do Al Shabab, do holandês Marcel Keizer, antigo técnico do Sporting.