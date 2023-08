Al Hilal 0 - 0 Al Nassr - Jogadores recolhem aos balneários com o marcador a zeros. Veja na CMTV

a final da Taça dos Campeões Árabes, à

O Al Nassr, treinado por Luís Castro, ganhou nas meias-finais aos iranianos do Al Shorta por 1-0, com um golo de Cristiano Ronaldo de penálti. Já o Al Hilal, clube para o qual Jorge Jesus voltou neste verão, derrotou o Al Shabab, igualmente da Arábia Saudita, por 3-1. O médio internacional português Rúben Neves foi titular.Alowais, Saud, Koulibaly, Al Bulayih, Y. Shahrani, Kanno, Neves, Michael, Salem, Milinkovic-Savic e Malcom.Onze Inicial do Al Nassr:Nawaf, Sultan, Lajami, Alamri, Telles, Alkhaibari, Brozovic, Fofana, Talisca, Mané e Ronaldo.