É o primeiro grande embate entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus desde que os dois pontificam na Arábia Saudita. A partir das 16h00 deste sábado, com transmissão em direto na CMTV (narração de Paulo Catarro e comentários de José Manuel Freitas), Al Nassr e Al Hilal disputam a final da Taça dos Campeões Árabes, prova que junta clubes de países do Médio Oriente e Norte de África.









Cristiano Ronaldo procura o primeiro troféu desde que se mudou para o Al Nassr - na época passada foi eliminado nas meias-finais da Taça do Rei e da Supertaça e ficou em 2.º no campeonato. Agora, treinado pelo compatriota Luís Castro, CR7 viu chegar esta época novos craques. Sadio Mané, Brozovic, Alex Telles e Fofana juntaram-se a um plantel que também já contava com Talisca.

Do outro lado está o Al Hilal, sob o comando de Jorge Jesus. No regresso ao clube onde venceu a Supertaça saudita em 2018/19, o português conta com as estrelas Rúben Neves, Marega, Carrillo, Koulibaly e Milinkovic-Savic.