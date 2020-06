Bruno Lage coloca lugar de treinador do Benfica à disposição

O treinador do Benfica, Bruno Lage, colocou hoje o seu lugar à disposição, depois de perder por 2-0 com o Marítimo, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou o presidente dos 'encarnados'."O nosso treinador Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação, e disse: 'presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não estão boas para o Benfica (...) A partir de amanhã (terça-feira) não serei treinador do Benfica", disse Luís Filipe Vieira, na sala de imprensa dos insulares.Lage, de 44 anos, levou os 'encarnados' à conquista do título nacional em 2018/19 e esta época arrebatou a Supertaça, mas, nos últimos 13 jogos, apenas venceu dois, sendo eliminado da Liga Europa e comprometendo a revalidação do cetro.O treinador natural de Setúbal, com contrato até 30 de junho de 2023, assumiu o cargo, "provisoriamente", em 03 de janeiro de 2019, substituindo Rui Vitória, numa altura em que o Benfica era quarto na I Liga, a sete pontos da liderança.No total, Bruno Lage somou 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (181-76 em golos), em 76 jogos.