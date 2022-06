Alexander Bah vai custar oito milhões de euros ao Benfica. Todos os pormenores no 'Mercado'

Alexander Bah vai custar oito milhões de euros ao Benfica. O lateral-direito dinamarquês vai assinar por cinco épocas com o clube da luz. O acordo está fechado.sabe que o benfica se prepara para oficializar a transferência. O acrodo com Slavia Praga foi garantido por Rui Pedro Braz.O diretor-desportivo do benfica esteve recentemente na República Checa e deixou o negócio bem encaminhado.O Benfica supera assim a concorrência de clubes ingleses e do Marselha na luta pelo lateral-direito de 24 anos.A confirmação da contratação vai acontecer nas próximas horas.