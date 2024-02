“Amanhã vai haver porrada”: ‘Macaco’ envia mensagem a elemento dos Super Dragões na véspera da AG

sabe de uma nova mensagem comprometedora de Fernando Madureira, na véspera da Assembleia-Geral do FC Porto em que diz "Isto partiu ao meio, não há hipótese, amanhã vai haver porrada".A mensagem foi enviada por Fernando Madureira a um elemento dos Super Dragões que também foi detido no âmbito da Operação Pretoriano e foi decisiva para que o juiz Pedro Miguel Vieira decretasse prisão preventiva.O Ministério Público concluiu que o ambiente de violência e intimidação na AG do FC Porto foi orquestrada por Fernando Madureira. Ajá tinha noticiado que, também no dia anterior à Assembleia-Geral, o chefe do Super Dragões tinha enviado uma mensagem de voz a Vítor Catão. Nesse áudio, 'Macaco' foi igualmente apanhado a dizer que não pouparia na violência para calar os apoiantes de André Villas-Boas.