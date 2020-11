Rúben Amorim vai manter a espinha dorsal da equipa do Sporting frente ao Sacavenense em jogo da Taça de Portugal, a realizar no Estádio do Jamor na próxima segunda-feira (21h15), e o médio Palhinha é intocável.









O técnico leonino não vai facilitar na Taça de Portugal, mesmo frente ao um adversário de duas divisões abaixo. O Sacavenense, do Campeonato de Portugal, merece todo o respeito dos leões, até porque em Alvalade ainda está presente a eliminação no ano passado frente ao Alverca (2-0), do mesmo escalão, depois de Silas ter optado por rodar a equipa.

Segundo o CM apurou, um dos intocáveis da equipa será Palhinha, que tem dado consistência a defender, fazendo muitas recuperações de bola. Curioso, é o facto de o médio ir defrontar a equipa de um clube que representou na formação, ou seja, antes de ingressar nos juniores dos leões, em 2012/13.





Os lesionados Nuno Mendes e Coates vão ficar de fora, pois o técnico não quer arriscar o agravamento das lesões. Para lateral esquerdo, os leões têm Antunes e Plata, sendo que no lugar do central deve jogar o jovem Gonçalo Inácio .





O Sporting oficializou esta quarta-feira a rescisão de contrato com Miguel Albuquerque, diretor das modalidades. Albuquerque estava suspenso desde outubro, altura em que os leões tomaram conhecimento, através de uma notícia do CM, de que o dirigente fora condenado, no ano passado, a uma pena de prisão suspensa, (dois anos e dois meses) por violência doméstica contra a ex-mulher. Antes de integrar a equipa de Varandas, foi diretor do futsal do clube.