"Os portugueses não são racistas": André Ventura comenta caso Marega e fala em "aproveitamento político"

"Vivemos num país altamente hipócrita. Os portugueses não são racistas", disse André Ventura à CMTV acusando os políticos de não defenderem polícias, mas pronunciarem-se sobre um caso isolado.O deputado do Chega afirma que este foi "um miserável aproveitamento político" do caso e que, apesar de admitir que possa ter havido um comportamento racista no estádio, há outras situações que acontecem diariamente e que ninguém faz nada.Ventura afirma ainda que quando é um futebolista a sofrer um comportamento destes toda a gente se manifesta, mas que quando é um polícia, professor ou outro cidadão, "ninguém quer saber".