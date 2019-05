André Villas-Boas é o novo treinador do Marselha

André Villas-Boas está de regresso ao ativo e também ao futebol europeu.



Afastado dos bancos desde final da temporada 2016/17, quando comandou os chineses do Shanghai SIPG, o técnico português de 41 anos vai assumir o comando do Marselha.



A notícia é avançada no Twitter do clube. "Começa uma nova era", anunciam num tweet com a imagem do técnico.







Começa uma nova era!



André Villas-Boas é do Olympique.

André Villas-Boas é nosso novo treinador! #WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/CmrJXXKu78 — Olympique de Marseille (@OM_portugues) May 28, 2019





Antes, o antigo adjunto de José Mourinho, passou por clubes como Académica, FC Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit São Petersburgo, além de ter orientado a seleção das Ilhas Virgens Britânicas.