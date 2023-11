O Arsenal entrou na corrida pela contratação de Geny Catamo, lateral-direito que tem vindo a ganhar espaço no Sporting e foi decisivo com um golo no triunfo sobre o Boavista, no Bessa, por 2-0.









Apesar de ser esquerdino, Geny Catamo tem vindo a consolidar a sua posição na equipa leonina como lateral e extremo-direito. E o moçambicano, de 22 anos, está a viver um conto de fadas em Alvalade. Depois dos empréstimos pouco conseguidos no V. Guimarães e Marítimo (desceu de divisão), conquistou um lugar no plantel com mérito após uma pré-época muito positiva. Já participou em 13 jogos, tendo somado dois golos e uma assistência.

A sua capacidade de fazer todo o flanco direito, associada a uma técnica que o torna muito forte no um para um, e a facilidade de remate estão a chamar a atenção de vários clubes ingleses. Segundo o site ‘Football Transfers’, além dos gunners, também o Aston Villa e o Tottenham seguem de perto o jogador. Com contrato até 2025, Catamo tem uma cláusula de rescisão de 60 M €. O Sporting apenas detém 25 por cento do passe e está a negociar os restantes 75 por cento com o Amora.