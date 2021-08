Assédio a craques preocupa Rúben Amorim

Rúben Amorim está satisfeito com o atual plantel do Sporting, mas teme que nas próximas duas semanas, até ao fecho do mercado, algum dos habituais titulares possa sair, apurou oJoão Palhinha, Matheus Nunes e Jovane Cabral são três dos jogadores com mais mercado e que podem sair até ao final de agosto. Os dois médios e o avançado têm vários clubes interessados, mas as sondagens ficam longe dos valores pedidos pela SAD. Ainda assim, Amorim teme que uma proposta tentadora em cima do fecho do mercado leve um dos seus imprescindíveis e que isso impossibilite a ida ao mercado para colmatar a eventual saída.