A Liga norte-americana de futebol feminino (NWSL) está mergulhada num escândalo causado pelas acusações de assédio e coerção sexual ao treinador Paul Riley realizadas por duas ex-jogadoras, Sinead Farrelly e Mana Shim. O caso motivou a suspensão da jornada prevista para o passado fim de semana, originou uma mudança na liderança executiva da competição e levou a FIFA a abrir um inquérito.









A polémica estalou depois de a revista especializada ‘The Athletic’ ter denunciado a “prática consistente de assédio e coerção” de Paul Riley. A reportagem baseou-se nos testemunhos de Sinead Farrelly, vítima de conduta imprópria a partir de 2011 e ao longo de vários anos, e de Mana Shim, alvo de comportamento inapropriado em 2014 e 2015.

Riley, que foi eleito Treinador do Ano em 2011, 2017 e 2018, viu a sua licença suspensa de imediato, mas não foi a única cabeça a rolar. A comissária Lisa Baird demitiu-se do cargo que assumira no início de 2020. Para o seu lugar foram nomeadas três mulheres que passam a formar um comité executivo.









Leia também Liga de futebol feminino dos EUA abre investigação independente a escândalo de assédio “O futebol assume a sua responsabilidade de investigar de forma clara as denúncias de conduta inapropriada, de forma a compreender a realidade dos factos e a tomar medidas para evitar que problemas destes surjam no futuro”, garantiu a NWSL em comunicado.

O organismo está a ser pressionado pelo sindicato das jogadoras a tomar medidas duras, até porque este não é o primeiro caso. Recentemente, Richie Burke, treinador dos Washington Spirit, foi despedido por denúncias de abuso verbal e emocional.