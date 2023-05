Revelada por Rui Costa, há mais de ano e meio, na campanha que levou à sua eleição como presidente do Benfica, a auditoria forense aos 55 contratos de jogadores em que o Ministério Público suspeita que Luís Filipe Vieira terá lesado as águias deverá estar pronta no próximo mês. A revelação consta do prospeto do empréstimo obrigacionista (EO) a decorrer em que os encarnados pretendem angariar 40 milhões de euros.









