Aumento de casos de Covid preocupa Sérgio Conceição

Com os casos de Covid-19 a aumentarem, Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, deixou este sábado um alerta: "Preocupa-me a família desportiva, que está no Olival, e a de sangue, que está em casa. Temos de nos proteger ao máximo. A entrada em campo na sexta-feira dos atletas do Gil Vicente e do Moreirense [todos com máscara colocada] foi uma manifestação de alerta. Isto não acabou e vai continuar.""Temos de ser o mais cuidadosos possível com o nosso comportamento. É tudo o que tenho a dizer. Depois, quanto ao lado mais político da coisa, sobre se jogamos ou não quando muitos jogadores de uma equipa estão fora, é a Direção-Geral da Saúde que tem de se pronunciar", referiu o técnico sobre os casos de infeção no Belenenses SAD e Tondela.Sobre o jogo deste domingo com o V. Guimarães, Conceição elogiou o adversário. "Focamos essencialmente na nossa equipa, olhando para a valia do adversário. O Vitória é sempre muito difícil de defrontar e apresenta boas individualidades e bons treinadores. Uns anos mais, outros menos, é uma equipa competitiva e exige muito aos adversários que façam bons jogos para ganhar. É dentro desse registo que os esperamos", salientou.A falta de eficácia na Liga dos Campeões (três golos em cinco jogos) – contrastando com as provas internas (39 em 14 partidas) – não parece incomodar o treinador da formação azul-e-branca: "Preocupava-me se equipa não criasse situações. Obviamente, a cereja no topo de bolo era sermos mais eficazes. Temos muitas ocasiões nesta fase de grupos. Se criamos quatro ou cinco na Champions, nas provas internas criamos o dobro. A equipa produz muito a nível ofensivo, o que me deixa satisfeito."Conceição revelou que Pepe está fora de hipóteses para o jogo e que a escolha deve recair sobre Fábio Cardoso. "Temos de ser inteligentes e criativos numa posição da equipa onde não se pode inventar muito. Há jogadores que, não sendo a sua posição de raiz, podem disfarçar a ausência de centrais, mas não é o ideal. Temos de trabalhar outras situações para que, se surgir algum imprevisto, estarmos preparados."