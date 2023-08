Avançado que jogou em Portugal morre em acidente de viação

Paollo Madeira Oliveira, avançado luso-brasileiro, morreu este sábado, aos 27 anos, informou o HAGL, clube que representava, nas redes sociais. O jogador faleceu na sequência de um brutal acidente de viação no Vietname - país onde jogava - que vitimou ainda dois outros profissionais do clube, o treinador adjunto Duong Minh Ninh e o médico Dao Tong Tri. O motorista ficou ferido com gravidade.A viatura ligeira em que Paollo Madeira seguia chocou com dois camiões, segundo os relatos da imprensa vietnamita, que apresentou imagens impressionantes do acidente.Paollo Madeira nasceu no Brasil mas veio cedo para Portugal, pois a família decidiu tentar a sua sorte na zona de Albufeira. Formado nas escolas do Imortal, o avançado chegou a sénior nos albufeirenses e os bons registos apresentados motivaram a mudança para o Farense. Em Portugal representou ainda o Quarteirense e o Estrela da Amadora.Este era o segundo ano do avançado no futebol vietnamita, agora ao serviço do HAGL, depois de em 2022 ter representado o Hong Linh Ha Tinh.O Farense já reagiu à triste notícia, nas redes sociais. "É com grande consternação e pesar que o Sporting Clube Farense comunica a notícia do falecimento do ex atleta Paollo Madeira. À família enlutada e aos seus amigos, apresentamos as nossas mais sentidas condolências", pode ler-se.Também o Quarteirense já lamentou a morte do seu ex-jogador. "O Departamento de Futebol quer endereçar as condolências à família e amigos do atleta Paollo Oliveira, que na temporada 2014-2015 representou o Quarteirense. Ainda tinhas tanto para dar Paollo, o teu sorriso enquanto jogavas ficará na nossa memória", pode ler-se no Instagram do clube algarvio.apresenta condolências à família enlutada.