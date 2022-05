Aveiro vai ser palco da Supertaça de futebol em 31 de julho

A Supertaça Cândido de Oliveira, que marca o arranque da nova época futebolística, em 31 de julho, foi marcada para o Estádio Municipal de Aveiro, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O encontro colocará frente a frente o campeão nacional FC Porto ao Tondela, este na condição de vencedor da Taça de Portugal ou finalista vencido, uma vez que as duas formações ainda se vão defrontar na final da prova 'rainha', no próximo dia 22 de maio, no Jamor.

Esta será a 12.ª vez que a cidade de Aveiro acolhe a Supertaça, num ano classificado como especial pelo presidente da câmara aveirense, Ribau Esteves, por poder ser visto sem quaisquer restrições, depois das que foram impostas pela pandemia de covid-19.