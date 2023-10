"Baixeza humana": Diretor da seleção espanhola de futebol feminino critica Jenni Hermoso na polémica com Rubiales

No âmbito da investigação às acusações que recaem sobre Luis Rubiales, o antigo selecionador Jorge Vilda e o diretor de marketing da RFEF, Rúben Rivera, devem ser ouvidos a 10 de outubro, e o diretor da equipa, Albert Luque, no dia 16. Os três passaram de testemunhas a investigados

Albert Luque, diretor de equipa da seleção espanhola de futebol feminino, criticou a "baixeza humana" de Jennifer Hermoso, numa troca de mensagens com uma amiga da avançada, revelada esta quinta-feira pelo jornal El Mundo.O dirigente referiu-se à polémica em torno do beijo de Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), à futebolista."Parece tão injusto, tão injusto, o que está a ser feito com Luis Rubiales. A atitude de Jenni parece-me tão humanamente vil... Tão pouca empatia e humanidade", escreveu na troca de mensagens."Só desejo que a vida lhe devolva o que ela está a fazer", atirou.Albert Luque criticou também a amiga de Hermoso, por não aceitar encontrar-se consigo antes de depor em tribunal, a 23 de setembro.