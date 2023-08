No primeiro duelo da época, o Benfica foi mais forte e ganhou a 9.ª Supertaça do seu historial. Começou mal o jogo, com uma estranha estratégia de contenção, mas Roger Schmidt emendou a mão ao intervalo. O resto ficou por conta da magia de Ángel Di María e de Musa, um suplente de ouro.



O FC Porto entrou melhor no jogo e quase marcava por Galeno aos 10 segundos.









Ver comentários