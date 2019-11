Benfica antecipa metade da receita dos direitos televisivos

O Benfica antecipou 163,7 milhões de euros do valor que tem a receber da Nos pelos direitos televisivos dos seus jogos em casa na Liga e pela distribuição e transmissão da BTV. Num período de oito épocas (2018/19 a 2025/26), as águias são credoras de 327,5 milhões de euros, mas preferiram receber mais cedo 50% desse montante através de duas operações financeiras.Ao primeiro contrato de cessão (uma entidade avança o dinheiro no imediato e fica com o crédito futuro, a troco de um juro) feito em fevereiro de 2018 seguiu-se um segundo, realizado no fim de abril deste ano.A primeira operação antecipou 108,1 milhões e a mais recente 55,6 milhões. Mas nestes negócios os encarnados só receberam 90,8 milhões e 39 milhões. Com o pagamento de juros perderam 17,3 milhões e 16,6 milhões. O peso percentual do primeiro avanço face ao valor total é de 16%, tendo subido para 30% no segundo. Na média dos dois negócios, por cada euro a que as águias tinham direito da Nos só receberam 79 cêntimos.Fonte oficial do Benfica confirmou aoque esta segunda venda de créditos futuros serviu para "reembolsar o empréstimo obrigacionista que vencia no início de maio de 2019"."A Benfica SAD não financia as suas despesas correntes mensais com este tipo de operações", acrescenta a mesma fonte, que explica o motivo: "Reduzir a dívida ao sistema financeiro, que nos dois últimos exercícios passou de 277 milhões para 144 milhões. Uma redução de 133 milhões paga com os 129,8 milhões recebidos nestas duas operações."Como o crédito a que reporta o segundo avanço de capital só vai ser pago de 2024 a 2026 (termina daqui a 7 anos), o custo da antecipação é mais elevado. O primeiro negócio começou logo a ser pago.O Benfica preferiu não entregar a totalidade da verba a que tinha direito em determinadas épocas. Escolheu, antes, ceder metade do valor de cada temporada até 2025/26. 23Fonte oficial do Benfica disse aoque o segundo contrato também foi feito com a 23 Capital. A instituição já avançara os 120 milhões e os 15,7 milhões de euros das vendas de João Félix e Bernardo Silva.