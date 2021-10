O Benfica recusou avançar para a contratação de Kylian Mbappé em 2015, quando o craque francês tinha apenas 17 anos, apurou o Mais Sport.O Mónaco, na altura, queria incluir o passe do jogador num acordo tendente a baixar os 15 milhões de euros que as águias pediam por Ivan Cavaleiro. Luís Filipe Vieira, então presidente do Benfica, pediu a João Tralhão, técnico da formação da sua confiança, um relatório sobre Mbappé.