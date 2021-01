O Benfica desloca-se esta terça-feira ao terreno do Estrela da Amadora, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O apito inicial da partida está agendado para as 21h15. Estas são as escolhas de Jorge Jesus.



ONZE DO BENFICA: Helton; Diogo Gonçalves, Jardel, Todibo e Nuno Tavares; Samaris, Taarabt, Chiquinho, Pedrinho, Gonçalo Ramos e Seferovic.

Ver comentários