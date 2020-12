Benfica conquista mão-cheia de belos golos frente ao Vilafranquense

A nota artística do Benfica de Jorge Jesus chegou nos 16 avos de final da Taça de Portugal, frente ao Vilafranquense. Cinco golos, todos de belo efeito, mas com o de Pedrinho, ao minuto 57, à cabeça. Gilberto toca de calcanhar para trás e o extremo brasileiro, de pé esquerdo, atira ao ângulo. Uma obra-prima.A noite foi de passeio para os encarnados que, aos quinze minutos, já ganhavam por 3-0. A equipa de Vila Franca de Xira entrou ativa e destemida, mas, ao minuto 11, Gonçalo Ramos recebeu um passe de rutura de Gabriel, isolou-se, tirou com classe o guarda-redes Tiago Martins do caminho, e iniciou a goleada com que a águia brindou a equipa da II Liga.Ainda tentavam perceber os homens de Vila Franca como Ramos se tinha isolado e já Nuno Tavares, um dos melhores em campo, galgava pela esquerda e cruzava, tenso, para um golo, na passada, de Pizzi.E dois minutos volvidos, ao bater do quarto de hora, Seferovic recebe um passe a rasgar de Gabriel, aguenta a pressão de Diogo Coelho, tira o defesa do caminho e remata rasteiro, de pé esquerdo, fazendo a bola entrar, batendo ainda no poste mais distante.Num livre direto, Kady atirou à barra, mas pouco depois Rafa tentou fintar meio mundo e perdeu a bola. Nuno Tavares, no entanto, recuperou-a e cruzou para Seferovic fazer o quarto e segundo da conta pessoal.O segundo tempo ficou marcado pela obra de arte de Pedrinho e por um portentoso remate ao poste de Carlos Forte, ao minuto 69, que podia ter dado o golo de honra à turma Vilafranquense.De resto, a equipa ribatejana ocupou os vinte minutos finais a tentar evitar que o Benfica chegasse à meia dúzia.