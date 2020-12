Águia passa na Liga Europa sem brilho

Aviagem do Benfica pelas provas europeias continua atribulada. Esta quinta-feira voltou a empatar, desta feita com o Standard Liège (2-2), na Bélgica, num jogo em que foi sempre superior, mas acabou por falhar o objetivo de ficar no primeiro lugar do grupo. Não é cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da prova.Nas mexidas efetuadas por Jorge Jesus, destaque para a titularidade de João Ferreira e para a braçadeira de capitão em Vertonghen, que até nem lhe trouxe motivos para felicidade, mas já lá vamos...O Benfica entrou forte e ambicioso. Claramente melhor do que este Standard Liège. Jesus percebeu a importância da vitória neste jogo e não prescindiu dos titulares do ataque: Darwin e Waldschmidt. E foi o alemão o primeiro a levar perigo à baliza de Bodart, que dava início a uma noite de sonho.A facilidade com que o Benfica se acercava da baliza belga fez a equipa subir demasiado. Everton, isolado, desperdiçou a primeira ocasião soberana de golo.Mas o Benfica continua a revelar grandes carências defensivas. Sofreu dois ou mais golos nos últimos nove jogos fora a contar para as provas europeias. E esta quinta-feira não foi exceção.Raskin saltou entre os centrais Vertonghen e Jardel e cabeceou sem oposição para o 1-0. A reação do Benfica foi rápida. Taarabt foi à linha e cruzou para Everton empatar de cabeça.As águias pareciam agora lançadas para o triunfo. Mas Bodart foi uma barreira difícil de transpor. Que o digam Darwin, Taarabt, Pedrinho e Waldschmidt.A equipa de Jesus entrou displicente na segunda parte e um remate de Tapsoba, que já passou pelo V. Guimarães, desviou em Vertonghen e enganou Helton Leite. A tal infelicidade para o capitão.Com a entrada de Rafa e Pizzi, o Benfica retomou as boas rotinas. O jovem João Ferreira foi travado em falta por Laifis na área. Pizzi não perdoou e empatou de novo.As águias surgiam mais rodadas e com mais perigo. Mas quando não era Bodart a defender, as bolas batiam nos ferros. Foi precisamente isso que aconteceu com as bombas de Darwin (61’) e de Pizzi (90+1’). O Benfica sai de Liège com um empate a castigar não só a ineficácia ofensiva, mas também a displicência da defesa, que continua a ser o calcanhar de Aquiles desta equipa de Jesus.Positivo:Arnaud BodartO guarda-redes do Standard Liège, de 22 anos, foi o destaque do jogo. Com um punhado de defesas difíceis garantiu o empate para a sua equipa. Grande exibição.O Benfica sofre golos com demasiada facilidade. Esta quinta-feira sofreu o primeiro golo do jogo pela sétima vez nesta temporada, na qual, até agora, já realizou 16 partidas.O árbitro bielorrusso não complicou. Num jogo sem VAR esteve bem ao assinalar a grande penalidade sobre João Ferreira. Raskin travou o jovem do Benfica, que ao sentir o contacto atirou-se para o chão.Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD do Benfica, abriu esta quinta-feira a porta à venda de mais jogadores até ao fim desta temporada. "Se não houver venda de passes de jogadores não teremos capacidade para apresentar resultados em linha com o que aconteceu nos últimos anos", disse.- Com ele em campo o Benfica é muito melhor. Marcou um golo de penálti e ainda atirou uma bomba à trave. Traz confiança e puxa os companheiro de equipa para o jogo.– Sem culpas nos golos, evitou a derrota com uma defesa corajosa.– Sofreu a falta que deu o penálti.– Abordou mal o lance do primeiro golo e no segundo a bola bateu nele e enganou Helton Leite.– Ficou a ver Raskin a saltar para fazer o golo.– Muito ativo e esforçado. Bons passes a criar desequilíbrios.– Sem ritmo. Um remate rente ao poste.– Parece desmotivado, mas cumpriu os mínimos.–Irregular. Uma assistência para o golo de Darwin e um perda de bola que dá o 2-1.– Um golo de cabeça e uma bomba para defesa vistosa de Bodart.– Tem um remate forte ao poste. Inconformado.– Esforçado. Dois bons remates que foram defendidos por Bodart.– Agitou o jogo das águias. Fez uma falta perigosa.– Trouxe acutilância.– Refrescou o miolo.–Sem tempo.