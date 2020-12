Jorge Jesus confiante: "Em pouco tempo voltaremos a ser primeiros na Liga"

Jorge Jesus afirmou esta quarta-feira que o Benfica ainda não está "a jogar o triplo", como prometeu no arranque da época, mas revelou confiança na melhoria de rendimento da equipa. "Na Liga, faltam muitos jogos para definir a classificação. Estamos em segundo, a dois pontos do primeiro. É melhor estar em primeiro do que em segundo, claro está, mas não estamos numa situação difícil. Os objetivos estão equilibrados. Estivemos cinco jornadas em primeiro e, em pouco tempo, voltaremos a essa situação", disse o treinador encarnado."O Benfica está numa fase de crescimento, porque é mesmo assim, e acredito plenamente que, com o desenrolar das competições, o Benfica terá cada vez mais conhecimento do que a equipa quer e vai ter um rendimento melhor do que teve", garantiu Jesus.Quanto ao jogo desta quinta-feira (17h55), com o Standard Liège, para a Liga Europa, apesar de o apuramento para os 16 avos de final estar garantido, o objetivo encarnado é acabar o Grupo D em primeiro lugar. Jorge Jesus, contudo, não acredita que "o Rangers perca pontos na Polónia", frente ao Lech Poznan. A vitória do grupo daria, como reconhece o treinador, "mais hipóteses no sorteio". Jesus, todavia, assume que aproveitará o encontro desta tarde para "lançar alguns jogadores que nunca jogaram", mas garantiu que os seus desempenhos não pesarão nas decisões na reabertura do mercado. Falando ainda do período de transferências, em janeiro, o técnico confessa estar "preparado para receber mais jogadores e não para perder algum"."Todos os jogos nos dão sinais cada vez mais de confirmações ou não do ponto de vista coletivo e individual. Não há jogadores que estejam a fazer testes ou exames para definir o futuro. Sabemos o plantel que temos, mas, como é óbvio, conforme o tempo vai passando, vamos ficando com mais certezas da qualidade individual e do crescimento da equipa", referiu Jorge Jesus.A derrota do Standard Liège, por 3-0 na Luz, pode dar azo a uma avaliação incorreta, ou seja, que não é um adversário muito forte", como explica Jesus. "O nosso jogo com o Standard Liège foi um dos melhores jogos que fizemos. O futebol belga tem capacidade, como se vê por algumas das suas equipas que estão a discutir o apuramento na Champions e na Liga Europa", afirmou o treinador do Benfica."O nosso objetivo é mostrar que reduzimos a diferença [para o Benfica]. Queremos deixar a Liga Europa da melhor maneira", afirmou Philippe Montanier, treinador do Standard Liège, sobre a derrota pesada sofrida na Luz (0-3).O Vilafranquense é o adversário do Benfica na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de afastar ontem a Sanjoanense (Campeonato de Portugal), por 2-1, em casa. A equipa da II Liga jogará na Luz, domingo às 20h30.Carvalhal aponta ao primeiro lugar"Tenho um grande orgulho nos meus jogadores e só porque o Sp. Braga tem sido uma equipa de grande competência é que conseguiu apurar-se para a próxima fase a uma jornada do fim", afirmou esta quarta-feira o treinador dos arsenalistas, Carlos Carvalhal, na antevisão do jogo de hoje, frente ao Zorya (20h00), da última ronda da fase de grupos da Liga Europa.Os minhotos ainda podem chegar ao primeiro lugar do grupo e evitar os clubes mais fortes, como os que caem da Champions, mas a tarefa é complicada já que, para isso, é necessário que o Sp. Braga vença o Zorya e que o Leicester perca pontos com o AEK de Atenas, em casa."Vamos entrar, como sempre fazemos e independentemente de tudo, para ganhar. Esse é o nosso objetivo. Se conseguirmos o primeiro lugar será ótimo, mas não dependemos de nós e o objetivo, nesta fase de grupos, era passar", explicou o técnico dos bracarenses.Com Ricardo Esgaio castigado (acumulação de amarelos), Carvalhal deve apostar numa linha defensiva composta por Bruno Viana, Tormena, David Carmo e Sequeira. O argentino Gaitán integra a lista dos convocados.n