Benfica e FC Porto lutam por 40 milhões

O jogo desta noite (20h30), no Dragão, é de crucial importância para FC Porto e Benfica. Em causa está a luta pelo primeiro lugar do campeonato, com implicações evidentes não só a nível desportivo, mas também financeiro.O clube que chegar ao fim de maio com o título de campeão assegura a qualificação direta para a Champions da próxima época e os muitos milhões de euros associados à principal prova da UEFA. Os valores mínimos garantidos variam consoante a equipa apurada, uma vez que parte da maquia depende do ranking ocupado por cada clube na UEFA.À data de hoje, o Benfica é o 11º emblema mais bem posicionado na hierarquia europeia a dez anos, pelo que na próxima Liga dos Campeões teria um prémio de participação de 39,626 milhões de euros. O FC Porto, por estar no 9º lugar, receberia um pouco mais: 41,842 milhões.Estes montantes ainda podem aumentar se o clube apurado melhorar a sua posição no ranking até ao fim da corrente época ou se alguma equipa melhor classificada não se qualificar. Refira-se, ainda, que o segundo classificado na Liga portuguesa disputa a 3ª pré-eliminatória de acesso à Champions. Mas basta recordar que, esta época, o FC Porto foi eliminado nessa fase pelo Krasnodar.Os juízes e magistrados do Ministério Público integrados no projeto de combate à violência no desporto vão acompanhar alguns jogos de futebol de alto risco."O acompanhamento de juízes e procuradores do policiamento de um jogo de risco elevado tem por vista que constatem não só as dificuldades do policiamento destes fenómenos, mas compreendam na prática e no terreno a indispensabilidade da aplicação de medidas de interdição de acesso aos estádios a determinados adeptos violentos e destabilizadores", anunciou esta sexta-feira, em Braga, Lucília Gago, procuradora-geral da República.Na apresentação dos resultados do projeto-piloto testado em Braga, nos últimos cinco meses, destaque para o facto de haver 53 adeptos interditos pelo tribunal de aceder a recintos desportivos devido a comportamentos criminais nos recintos."Estes resultados determinam a necessidade de alargamento do projeto a nível nacional", referiu Lucília Gago, acerca do projeto que criará uma base de dados de registo estatístico de todas as interdições em cada comarca."A alteração à lei descriminalizou a posse de artefactos explosivos nos recintos desportivos, passando apenas a ser uma contraordenação. Foi um retrocesso", alertou Magina da Silva, diretor nacional da PSP.Sete em cada dez portugueses não têm dúvidas: o Benfica vai ganhar o campeonato. Esta é a grande conclusão de uma sondagem feita pela Intercampus para oEntre os inquiridos, 69,8% apontam as águias como os principais candidatos ao título e só 13,7% referem o FC Porto. Isto significa que os encarnados recolhem um favoritismo cinco vezes superior ao dos dragões.Sem surpresa, até pela longa distância para o 1º lugar (22 pontos), o Sporting está excluído desta luta a dois, recolhendo apenas 2,3% das escolhas no que toca a quem será o próximo campeão. Já o Benfica tem visto a sua candidatura ao título reforçada a cada mês que passa.Em setembro, o clube da Luz era apontado como o provável campeão por 40,4% dos entrevistados, enquanto o FC Porto não ia além de 26,3%. Outubro foi a fase da época em que os dois rivais estiveram mais próximos: 44,7% para as águias e 41,2% para os dragões.A partir daí, o fosso entre as duas equipas acentuou-se, sobretudo em janeiro. Enquanto o Benfica via cada vez mais portugueses darem-lhe o título de campeão (57,1% em novembro, 59,1% em dezembro e 69,8% em janeiro), o FC Porto foi perdendo ‘votos’ (26,8% em novembro, 24,1% em dezembro e 13,7% em janeiro).Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.A amostra é constituída por 619 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (294 homens e 325 mulheres), por idade (135 entre os 18 e os 34 anos; 227 entre os 35 e os 54 anos; e 257 com mais de 55 anos) e região (233 no Norte, 146 no Centro, 167 em Lisboa, 46 no Alentejo e 27 no Algarve).A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 17 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 19 e 24 de janeiro.O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,9%.A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 63,25%.