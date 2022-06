Benfica e Braga próximos de fechar acordo por Ricardo Horta

Os clubes de futebol SL Benfica e o SC Braga estão muito próximos de fechar o acordo pelo jogador Ricardo Horta. Rui Costa subiu o valor oferecido ao clube bracarense para os 16 milhões de euros.já tinha avançado anteriormente que o Benfica ofereceu ainda, além do valor, os jogadores do plantel encarnado Diogo Gonçalves e Gil Dias.António Salvador, presidente do Braga, já tinha mostrado interesse em aceitar a proposta.O jogador do SC Braga é a grande prioridade de Rui Costa para o plantel benfiquista da próxima época.