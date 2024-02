Benfica expressa sentidos pêsames pela morte do goleador e treinador Artur Jorge

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, Fernando Seara, expressou esta quinta-feira os sentidos pêsames à família de Artur Jorge, antigo futebolista e treinador que morreu, aos 78 anos.

"Em nome do Benfica, os sentidos pêsames a toda a família. Eu recordo o senhor Artur Jorge, porque já tenho idade e lembro-me do senhor Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica", começou por dizer o dirigente 'encarnado', em declarações à BTV, em Toulouse, onde o Benfica defronta esta quinta-feira a formação francesa, para a Liga Europa.

O antigo avançado Artur Jorge, nascido no Porto, em 13 de fevereiro de 1946, iniciou a carreira no FC Porto, tendo, depois, rumado à Académica, em Coimbra, onde, como jogador-estudante cursou Filologia Germânica, antes de chegar ao Benfica, clube no qual venceu quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.

"Para mim, são três marcas, primeiro como jogador, e goleador, depois o treinador, com conquistas, e ainda um elemento importante neste tempo, porque foi um dos jogadores que deu sentido ao sindicalismo no futebol português. A dignidade do futebolista também teve nele uma marca e uma referência. Para mim, como benfiquista, recordo a subtileza e mestria, aqueles golos de cabeça que, no velho estádio, me fizeram saltar tantas e tantas vezes", recordou Fernando Seara.

O dirigente 'encarnado' enalteceu ainda a importância de Artur Jorge, que jogou 16 vezes pela seleção principal portuguesa, na génese do sindicato de futebolistas.

"O Benfica expressa os sentidos pêsames, eu recordo o jogador, o treinador e o homem que deu dignidade ao futebolista em Portugal", rematou Fernando Seara.

Após seis temporadas no emblema das 'águias', rumou ao Belenenses antes de encerrar a carreira nos norte-americandos do Rochester Lancers, em 1977, enveredando, depois, pela carreira de treinador, na qual teve o momento alto da carreira em 1986/87, ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto.

A carreira de treinador começou em 1980/81, como adjunto no Vitória de Guimarães, estreando-se na época seguinte como treinador principal no Belenenses, numa temporada em que também esteve no Portimonense.

Artur Jorge chegou ao FC Porto em 1984/85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos 'dragões' em 1988/89.

A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso o Benfica.

Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal (Arábia Saudita), Académica, CSKA Moscovo, Al Nasr (Kuwait), Creteil Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça.

Ao longo da carreira de treinador, Artur Jorge conquistou três campeonatos portugueses, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto, além da 'Champions'.

Artur Jorge ficou ainda na história do Paris Saint-Germain, ao qual deu o seu primeiro título de campeão, em 1985/86.