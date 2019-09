Benfica reage à decisão sobre caso e-toupeira: "Mandatários sempre colaboraram na descoberta da verdade"

O Benfica já reagiu à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) de não levar a julgamento a SAD dos encarnados no âmbito do processo 'E-toupeira', mantendo a decisão instrutória da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal."A decisão judicial de hoje é definitiva. Recorda-se que desde a primeira hora – e em todas as investigações judiciais em que foi envolvida – a Benfica SAD e seus mandatários sempre manifestaram total confiança nas decisões da Justiça e sempre colaboraram com as instituições na descoberta da verdade, respeitando essas instituições e não comentando materialmente as decisões judiciais", pode ler-se no comunicado."A Benfica SAD reafirma, como sempre o fez, a licitude dos seus atos e comportamentos, e reitera perante os seus sócios, adeptos e simpatizantes o compromisso de serenidade, confiança e determinação na defesa do seu bom-nome e na descoberta da verdade", lê-se."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD ("Benfica SAD") e os seus mandatários tomaram hoje conhecimento do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que veio confirmar a decisão da Juiz de Instrução Criminal, no sentido de não pronunciar a Benfica SAD por todos os crimes de que vinha sendo acusada pelo Ministério Público no âmbito do processo vulgarmente conhecido por e-toupeira.A decisão judicial de hoje é definitiva. Recorda-se que desde a primeira hora – e em todas as investigações judiciais em que foi envolvida – a Benfica SAD e seus mandatários sempre manifestaram total confiança nas decisões da Justiça e sempre colaboraram com as instituições na descoberta da verdade, respeitando essas instituições e não comentando materialmente as decisões judiciais.A Benfica SAD reafirma, como sempre o fez, a licitude dos seus atos e comportamentos, e reitera perante os seus sócios, adeptos e simpatizantes o compromisso de serenidade, confiança e determinação na defesa do seu bom-nome e na descoberta da verdade."