Benfica só deixa sair Rafa por 80 milhões de euros

O Benfica só deixa sair Rafa Silva pelo valor da cláusula de rescisão: 80 milhões de euros. A garantia foi dada aopor fonte do clube da Luz depois do agente do extremo ter revelado que este estava pronto para jogar noutros campeonatos."O Rafa está a caminho dos 27 anos e, no nosso entender, pronto para um nível superior. Isso passa por uma Premier League ou pela liga espanhola. Se tudo correr bem, vai cumprir o seu sonho",... < br />