Benfica, Sporting de Braga e FC Porto fecham primeira volta fora de casa

Benfica, Sporting de Braga e FC Porto encerram este sábado fora de casa a primeira volta da I Liga de futebol, com 'águias' e 'arsenalistas' a terem adversários do fundo de tabela e os 'dragões' a irem a Guimarães.

Depois do empate em casa no dérbi com o Sporting (2-2), o Benfica joga com o Santa Clara (16.º classificado), para a 17.ª jornada, e sabe que fechará sempre a primeira metade do campeonato na condição de líder, quando tem mais quatro pontos do que os bracarenses e mais cinco face aos portistas.

Nos Açores, em jogo com início às 17h00 locais (18h00 em Lisboa), a equipa de Roger Schmidt não contará com o titularíssimo capitão Nicolás Otamendi, castigado depois de ter completado a série de cinco amarelos.

O treinador 'encarnado', que viu chegar nos últimos dias três reforços para a frente, o dinamarquês Casper Tengstedt, o norueguês Andreas Schjelderup e o luso Gonçalo Ramos, deverá fazer entrar para a defesa Lucas Veríssimo ou Morato.

O Santa Clara, que não vence há sete jogos, três dos quais na Liga, terá o treinador Jorge Simão a orientar o seu segundo jogo, no qual não contará também com o defesa Pierre Sagna, castigado após expulsão na última jornada.

Um pouco antes de Santa Clara-Benfica, entra em campo o Sporting de Braga, vice-líder, também de visita a um 'aflito', no caso o 18.º e último classificado, o Paços de Ferreira, em jogo com início às 15h30.

Os pacenses, que conseguiram a primeira vitória no campeonato na última ronda, em casa do Rio Ave (1-0), recebem o Sporting de Braga sem o lateral Antunes e o avançado Matchoi Djaló, castigados.

Já o campeão FC Porto tem, em teoria, uma deslocação mais difícil, à casa do Vitória de Guimarães, emblema no sétimo lugar, a dois pontos do Arouca (sexto classificado, com mais um jogo), a três do Casa Pia (quinto classificado) e oito do Sporting (quarto), mas que não vence há sete jogos.

Os 'dragões', que estão quase na máxima força, mantendo-se de fora os lesionados Evanilson e Zaidu, costumam, no entanto, ter bons resultados em Guimarães, onde não perdem desde 2016 e venceram nas últimas três visitas para o campeonato.

Para este jogo, o Vitória não contará com o avançado Anderson Silva, expulso no último jogo, além de ainda ter algumas baixas, por lesão, casos de Tiago Silva, André André ou Zé Carlos.

A 17.ª jornada, que marca o fim da primeira volta da I Liga, arrancou na sexta-feira, com o Arouca a golear o Portimonense (4-0) e o Sporting a vencer o Vizela (2-1).

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 jan:

Arouca -- Portimonense, 4-0

Sporting -- Vizela, 2-1

- Sábado, 21 jan:

Paços de Ferreira - Sporting de Braga, 15h30

Santa Clara -- Benfica, 17:00 locais (18h00, horas de Lisboa)

Vitória de Guimarães - FC Porto, 20h30

- Domingo, 22 jan:

Marítimo - Estoril Praia, 15h30

Casa Pia - Gil Vicente, 18h00

Famalicão - Rio Ave, 20h30

- Segunda-feira, 23 jan:

Boavista - Desportivo de Chaves, 20h15