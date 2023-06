Roger Schmidt admitiu depois de ser campeão da necessidade do Benfica em contratar um médio com características idênticas às de Enzo Fernández. O turco Kokçu é o preferido do treinador alemão e a SAD já está em campo para tentar baixar o preço pedido pelo Feyenoord, apurou o CM.



O interesse não é novo, mas o treinador dos novos campeões nacionais voltou a pedir a Rui Costa para fazer todos os esforços para garantir o capitão do também campeão dos Países Baixos.









Ver comentários