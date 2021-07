Benfica vence Almería em jogo de preparação para a época

Foi uma vitória pela margem mínima (2-1), mas os sinais que o Benfica deu este domingo diante dos espanhóis do Almería indicam que a equipa está no bom caminho.





Jesus mudou a equipa no 2º tempo e, já com João Mário em campo, o Benfica voltou a começar bem, com Waldschmidt e Vinícius a fabricarem o 2-0. Depois, com o recurso a muitos jogadores fora de posição e a outros sem perspetivas de ficarem no plantel, as águias adormeceram e permitiram aos espanhóis reduzirem.Primeiro jogo a titular. Muita luta, sempre a tentar pressionar a defesa contrária. Um remate frontal que saiu à figura.Tem tido minutos e tem revelado confiança de jogo para jogo. Não marcou (até falhou uma grande chance), mas ganhou o penálti do 1-0.Mostra que está a entender o que Jesus lhe pede como lateral. Competente a defender e atrevido a atacar.Adaptado a defesa direito foi eficaz atrás, mas foi no ataque que deu nas vistas. Perto do golo após grande jogada.O central Lucas Veríssimo teve este domingo os primeiros minutos da temporada. O brasileiro está totalmente recuperado de uma lesão muscular na perna direita sofrida no encontro com o V. Guimarães para a Liga em maio passado. O jogador é um importante reforço na preparação para o arranque oficial da época.