João Mário chegou, viu e foi titular ao quarto dia no Benfica

João Mário foi titular no primeiro onze de Jorge Jesus após a chegada ao Benfica. Não é indicativo de nada, neste momento, a não ser da confiança que o técnico deposita no reforço que chegou do Sporting. Fez questão de lhe transmitir isso mesmo.









No teste desta sexta-feira, frente ao Casa Pia (II Liga), a equipa encarnada mostrou que a menos de três semanas da estreia oficial ainda há muito trabalho para fazer. Mas como o caminho se faz caminhado, este foi um jogo, acima de tudo, para dar ritmo... que ainda é baixo.





Leia também Sporting vence Belenenses SAD e anima Rúben Amorim João Mário procurou jogar simples, integrou-se bem, mas quem mais se destacou foi Gonçalo Ramos. E não foi só pelo golo apontado, de cabeça, na melhor jogada do encontro (23 trocas de bola até à conclusão).

Após o intervalo entrou praticamente outro onze. Samaris, a jogar a central, ficou nas covas no lance de que resultou o golo do Casa Pia (de penálti, após fuga de Banjaqui). Sempre em ritmo de treino (exceto Gedson, que correu num registo superior), o Benfica desempatou e chegou à vitória (2-1) com um autogolo de Kelechi, após cruzamento de Grimaldo. Jesus fez jogar Paulo Bernardo na lateral direita, um jovem que fez toda a formação no Benfica como ‘dez’. Uma situação que causa urticária nos adeptos.







jogadores em destaque



João Mário



Jogou simples, no miolo, a descair para a esquerda. Empenhado em soltar a bola de primeira, para dar fluidez. Mostrou bom entendimento com Rafa.





Gil Dias



Aposta clara para a lateral esquerda, onde revelou algumas desatenções a defender. Ainda em processo de ‘reconhecimento’.





Vinícius







Leia também Águia voa para a final da Taça de Portugal Falhou um golo impossível, ao rematar ao lado com a baliza aberta. A precisar de melhorar os índices físicos. Mas isso é geral.

Rodrigo Pinho



Entrou durante a segunda parte e teve poucas oportunidades para se mostrar. No Benfica, tem de reaprender a forma de jogar.





Meïté a caminho do Benfica



Soualiho Meïté, médio do Torino, está muito perto de ser reforço do Benfica, apurou o CM. Na segunda metade da época passada, o jogador francês, de 27 anos, esteve emprestado ao Milan e realizou 21 encontros. A equipa italiana não acionou a opção de compra.