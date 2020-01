Besiktas quer Aboubakar do FC Porto

Aboubakar está no radar do Besiktas, que pretende reforçar o ataque já este mês. O clube de Istambul falhou a contratação de Tosun, que foi emprestado pelo Everton ao Crystal Palace, e procura alternativas.Papiss Cissé (Alanyaspor) e Rodallega (Denizlispor) são as outras hipóteses apontadas pela imprensa turca, mas têm ambos 34 anos e os clubes que representam não estão interessados em perdê-los para um adversário do mesmo campeonato. Daí que o Besiktas tenha reacendido o interesse em Aboubakar.O Besiktas pretende nova cedência, mas o FC Porto insiste na venda definitiva.O camaronês só tem contrato até junho de 2021 e, prestes a fazer 28 anos, os dragões entendem ser este o momento certo para vendê-lo: continua vulnerável a lesões; leva dois golos em cinco jogos esta época; e voltou a perder espaço nas opções de Sérgio Conceição - jogou pela última vez a 2 de dezembro.O montante pedido são 20 milhões de euros, mas oapurou que, no limite, os portistas aceitam 15 milhões.