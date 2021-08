Boavista vence Paços de Ferreira por 3-0

O Boavista recebeu, esta segunda-feira, o Paços de Ferreira e venceu por 3-0 em partida equilibrada. A equipa de João Pedro Sousa garantiu o primeiro triunfo da época.Os axadrezados abriram as hostilidades num remate, aos 3’, de Sebastián Pérez. A bola saiu defeituosa, mas ficou dado o sinal de perigo. Yusupha surgiu, aos 9’, em boa posição mas deslumbrou-se com a facilidade do lance.Numa altura em que o P. Ferreira esboçava uma reação, Yusupha redimiu-se e inaugurou, aos 19’, o marcador. Na resposta, os castores equilibraram as operações a meio-campo, mas o marcador não se alterou até ao intervalo.Na segunda metade, o P. Ferreira voltou do balneário com vontade de alterar o resultado. A equipa de Jorge Simão reforçou a intensidade de jogo. Ainda assim, o Boavista aumentou a vantagem através de um golo, aos 61’, numa cabeçada de Javi Garcia na sequência de um pontapé de canto.Os castores reagiram, mas De Santis saltou do banco para fazer, aos 79’, o 3-0 final. Triunfo justo dos axadrezados, com boa exibição, em jogo de estreia de vários reforços.