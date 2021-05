Paços de Ferreira bate Belenenses SAD em jogo que valeu pela segunda parte

O P. Ferreira recebeu, esta sexta-feira, o Belenenses SAD e venceu com um golo solitário de João Pedro numa partida que só teve motivos de interesse nos minutos finais. A equipa de Pepa quebrou um ciclo de cinco jogos sem vencer.Os sistemas táticos encaixaram e daí nada resultou para a qualidade jogo. Os minutos foram decorrendo e os setores defensivos acabaram por se impor, também fruto de uma circulação de bola atabalhoada. Oportunidades de golo... nem vê-las. E o intervalo chegou sem qualquer lance digno de registo.Na segunda metade, as correrias desenfreadas deram lugar à posse de bola com critério. O primeiro lance de golo iminente surgiu ao minuto 67. Douglas Tanque isolou-se, mas permitiu a defesa do guarda-redes adversário. O esférico sobrou para o brasileiro, que ainda tentou o pontapé de bicicleta. O golo acabou por surgir, aos 85’, num penálti (polémico) convertido por João Pedro. Na sequência do lance, Petit foi expulso. Na resposta, Henrique marcou golo mas o lance foi anulado pelo VAR. O jogo ganhou, finalmente, emoção, mas o resultado já não se alterou.