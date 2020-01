Borja dá vitória e pódio ao Sporting na Liga NOS

Um golo de Borja permitiu ao Sporting vencer o Marítimo e ascender ao terceiro lugar da Liga, num jogo que pode ter marcado a despedida de Bruno Fernandes e assinalou a estreia, sem brilho, de Sporar.

Jorge Silas recuperou Jesé, que não tinha sido convocado nos dois últimos jogos, dando-lhe a titularidade, numa equipa em que Neto substituiu o castigado Mathieu e Borja alinhou no lugar de Acuña.

Os leões entraram a dominar, mas sem impressionar. Um remate acrobático de Ristovski por cima da baliza animou as despidas bancadas de Alvalade. Contudo, a primeira contrariedade para os leões surgiu com a lesão de Luiz Phellype num lance normal. Saiu o brasileiro, entrou o reforço Sporar, que se mostrou com um remate cruzado defendido por Amir.

O lance mais bonito resultou num golo de Coates, mas acabou invalidado por um fora de jogo de 33 centímetros.

O maior fluxo ofensivo dos leões esbarrava em Zainadine, cortou tudo o que havia para cortar, ou nas mãos de Amir.

Os insulares foram acreditando e acabaram a primeira parte a criar muito perigo. Maximiano fez a defesa da noite a remate de Rodrigo Pinho.

Na segunda metade, os leões voltaram a marcar, mas o juiz anulou bem o golo a Camacho, por falta de... Sporar.

Bruno Fernandes, o mais inconformado, ainda tentou o golo, com uma bomba que bateu na trave. Jovane falhou uma emenda fácil ao segundo poste, mas o herói foi Borja, que marcou após assistência do cabo-verdiano.



ANÁLISE

Bruno Fernandes

O capitão leonino é um dos bons exemplos de Alvalade. Naquele que pode ter sido o último jogo pelo Sporting, voltou a demonstrar uma vontade enorme em ajudar a equipa. Humilde e voluntarioso batalhou, batalhou até à vitória final.



Jesé e Silas sem pedalada

O espanhol Jesé passou de não convocado a titular. O resultado foi o esperado. Uma nulidade. Mas as culpas não podem ser apenas atribuídas ao jogador. Jorge Silas tem de conseguir manter os jogadores motivados e prontos a jogar...



Dois golos anulados

Arbitragem difícil, mas bem auxiliada pelo vídeo-árbitro. Anulou dois golos ao Sporting, um a Coates, por um fora de jogo de 33 centímetros, outro a Camacho por falta de Sporar no lance. Mal no capítulo disciplinar. Ficaram muitos amarelos por mostrar.