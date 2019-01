Braga está firme na luta pelo título

Bracarenses foram sempre a melhor equipa em campo, construindo um triunfo fácil em casa do Nacional.

Por Carlos Manuel Rodrigues | 10:28

O Sp. Braga continua na luta pelo título e esta sexta-feira, após o empate registado em Portimão, venceu por 3-0 o Nacional na Madeira, deixando bons pormenores daquilo que ainda poderá vir a fazer nesta temporada.





Os minhotos começaram melhor e até tiveram um golo (bem) anulado com recurso ao vídeo-árbitro, logo aos 5’, por fora de jogo assinalado a Murilo.

Na Choupana, foi preciso esperar pela segunda parte para ver golos, mesmo os minhotos tendo supremacia total no encontro. Ricardo Horta inaugurou o marcador aos 62 minutos, desviando um cruzamento de pé direito dentro da área. Depois, Murilo (73’) ampliou a vantagem bracarense, num cabeceamento na pequena área, após pontapé de canto.

Para finalizar, num cruzamento de Murilo, nenhum defesa do Nacional cortou a bola, e Paulinho surgiu ao segundo poste para desviar para a baliza e estabelecer o resultado final.

Foi um resultado justo, já que o conjunto orientado por Abel Ferreira foi sempre dominador e teve a intensidade e objetividade que os alvinegros nunca conseguiram imprimir. Quanto à arbitragem, digamos que cumpriu, embora com alguns erros à mistura, sobretudo no capítulo disciplinar.



PORMENORES

Abel Ferreira

"Fomos audazes e conseguimos um triunfo frente a uma equipa bem organizada. Com trabalho duro, os resultados aparecem", disse Abel, técnico bracarense.



Costinha

"Não fizemos um bom jogo. Praticamente não tivemos uma oportunidade de golo. Houve mérito do Sp. Braga", disse Costinha, técnico do Nacional.