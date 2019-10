Brasileiro Caio no Benfica desilude Bruno Lage

A época de estreia do reforço Caio Lucas no Benfica está a desagradar ao técnico Bruno Lage, apurou o CM. O extremo brasileiro, de 25 anos, tem tido várias oportunidades na Luz, mas não tem demonstrado em Portugal as qualidades que levaram à sua contratação no início do ano.



Lage sempre acreditou que podia adaptar as qualidades do jogador à exigência do estilo de jogo das águias e do futebol europeu. Foi aposta em vários jogos da pré-época, mas aí só mostrou bons pormenores a espaços e no plano atacante.

Além de terem de ser mais incisivos e acutilantes nas ações atacantes, Lage exige aos seus extremos mais preocupações defensivas na ajuda aos laterais.



No que a jogos oficiais diz respeito, Lucas participou em cinco esta temporada, sendo que foi titular apenas uma vez: na Taça da Liga (0-0) com o Vitória de Guimarães. Ainda assim, o extremo poderá ter uma derradeira oportunidade de mostrar o seu valor na Taça de Portugal, diante do Cova da Piedade, no dia 18.

Caio Lucas foi contratado, a custo zero, no início do ano proveniente do Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), embora só tenha sido oficializado em junho. O brasileiro formado no São Paulo teve passagens pelo América SP antes de rumar ao futebol japonês, onde representou o Chiba Kokusai e o Kashima Antlers.

Em 2016 foi para o futebol árabe, onde esteve durante 3 épocas. Despertou o interesse das águias no último Mundial de Clubes em que foi um dos destaques do Al-Ain (chegou à final, sendo derrotado pelos ingleses do Liverpool por 4-1).

O Cova da Piedade-Benfica para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal vai mesmo realizar-se no estádio Estádio Municipal José Martins Vieira, confirmou esta quinta-feira o clube da II Liga (dia 18, 20h30).O Manchester City prepara-se para avançar com uma proposta para a compra do defesa Rúben Dias, avançou esta quinta-feira o jornal ‘Mirror’. O central tem uma cláusula de 66 milhões de euros."Cheguei ao Benfica como consagrado e Jesus disse-me para fazer musculação. Esse é o grau de exigência dele", disse o antigo guarda-redes Júlio César em entrevista ao site Globoesporte.